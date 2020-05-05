Переговоры на Донбассе: у президента раскрыли подробности
Для урегулирования ситуации на оккупированной российскими войсками территории Донбасса нужно в Консультативный совет в составе Трехсторонней контактной группы ввести местное население с неподконтрольных территорий
Об этом глава ОПУ Андрей Ермак рассказал Atlantic Council, сообщают RegioNews.
"Граждан Украины, у которых одно гражданство - украинское, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории, не убивали наших воинов, не принимали преступные решения. С этими людьми мы готовы говорить сегодня в рамках Минского процесса”, - сказал Ермак.
Имел в виду, что в состав Консультативного совета должны войти местные жители неподконтрольных территорий, которые не утратили украинское гражданство, имеют паспорт только нашего государства и не принимали участия в боевых действиях против ВСУ на стороне местных боевиков и российских кадровых военных.
Также глава ОПУ уверен, что местные выборы, которые запланированы на 25 октября 2020 года, можно и нужно проводить на неподконтрольных территориях.
"И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе”, - подчеркнул он.
Как писали RegioNews ранее, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
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