Переговоры на Донбассе: у президента раскрыли подробности

Глава Офиса президента рассказал о переговорах на Донбассе

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Глава Офиса президента рассказал о переговорах на Донбассе

Для урегулирования ситуации на оккупированной российскими войсками территории Донбасса нужно в Консультативный совет в составе Трехсторонней контактной группы ввести местное население с неподконтрольных территорий

Об этом глава ОПУ Андрей Ермак рассказал Atlantic Council, сообщают RegioNews.

"Граждан Украины, у которых одно гражданство - украинское, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории, не убивали наших воинов, не принимали преступные решения. С этими людьми мы готовы говорить сегодня в рамках Минского процесса”, - сказал Ермак.

Имел в виду, что в состав Консультативного совета должны войти местные жители неподконтрольных территорий, которые не утратили украинское гражданство, имеют паспорт только нашего государства и не принимали участия в боевых действиях против ВСУ на стороне местных боевиков и российских кадровых военных.

Также глава ОПУ уверен, что местные выборы, которые запланированы на 25 октября 2020 года, можно и нужно проводить на неподконтрольных территориях.

"И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе”, - подчеркнул он.

Как писали RegioNews ранее, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).