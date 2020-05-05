09:36  05 мая
Минздрав: прирост заболеваемости коронавирусом несколько снизился
08:29  05 мая
Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, один раненый
10:54  05 мая
Учебный год в школах завершится дистанционно
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 11:07 36

Переговоры на Донбассе: у президента раскрыли подробности

Читайте також
українською мовою
05 мая 2020, 11:07 36
Читайте також українською мовою
Глава Офиса президента рассказал о переговорах на Донбассе
Фото с Facebook-страницы
Глава Офиса президента рассказал о переговорах на Донбассе

Для урегулирования ситуации на оккупированной российскими войсками территории Донбасса нужно в Консультативный совет в составе Трехсторонней контактной группы ввести местное население с неподконтрольных территорий

Об этом глава ОПУ Андрей Ермак рассказал Atlantic Council, сообщают RegioNews.

"Граждан Украины, у которых одно гражданство - украинское, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории, не убивали наших воинов, не принимали преступные решения. С этими людьми мы готовы говорить сегодня в рамках Минского процесса”, - сказал Ермак.

Имел в виду, что в состав Консультативного совета должны войти местные жители неподконтрольных территорий, которые не утратили украинское гражданство, имеют паспорт только нашего государства и не принимали участия в боевых действиях против ВСУ на стороне местных боевиков и российских кадровых военных.

Также глава ОПУ уверен, что местные выборы, которые запланированы на 25 октября 2020 года, можно и нужно проводить на неподконтрольных территориях.

"И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе”, - подчеркнул он.

Как писали RegioNews ранее, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).


ЛНР Донбасс Андрей Ермак ТКГ ОПУ минские соглашения ДНР
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, один раненый
05 мая 2020, 08:29
На Донбассе оккупанты понесли большие потери
04 мая 2020, 18:19
За сутки на Донбассе 11 раз нарушали режим тишины
04 мая 2020, 08:29
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
05 мая 2020, 15:55
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »