"140 тисяч помруть від коронавірусу” - Ляшко

До кінця 2020 року від COVID-19 помруть до 140 тисяч, якщо різко скасувати карантинні заборони - такий невтішний прогноз дав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко

Фото: Pixabay

До кінця 2020 року від COVID-19 помруть до 140 тисяч, якщо різко скасувати карантинні заборони - такий невтішний прогноз дав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко

Заявив про це на особистій Facebook-сторінці, предають RegioNews. "Повна відміна карантину без запровадження обгрунтованих профілактичних заходів це 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року.Такий от прогноз отримав від Kyiv School of Economics”, - написав Ляшко. Додав, що у МОЗ України вже закінчили працювати над тимчасовими вимогами безпеки до здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг. Оприлюднять їх найближчим часом. Як писали RegioNews раніше, по мірі ослаблення карантину метрополітен в українських містах, таких як Київ, Харків та Дніпро, почне роботу чи не останнім з усіх видів громадського транспорту.

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