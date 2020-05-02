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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 17:37 36

"140 тисяч помруть від коронавірусу” - Ляшко

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02 травня 2020, 17:37 36
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До кінця 2020 року від COVID-19 помруть до 140 тисяч, якщо різко скасувати карантинні заборони - такий невтішний прогноз дав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко
Фото: Pixabay
До кінця 2020 року від COVID-19 помруть до 140 тисяч, якщо різко скасувати карантинні заборони - такий невтішний прогноз дав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко

Заявив про це на особистій Facebook-сторінці, предають RegioNews.

"Повна відміна карантину без запровадження обгрунтованих профілактичних заходів це 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року.Такий от прогноз отримав від Kyiv School of Economics”, - написав Ляшко.

Додав, що у МОЗ України вже закінчили працювати над тимчасовими вимогами безпеки до здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг. Оприлюднять їх найближчим часом.

Як писали RegioNews раніше, по мірі ослаблення карантину метрополітен в українських містах, таких як Київ, Харків та Дніпро, почне роботу чи не останнім з усіх видів громадського транспорту.


коронавірус карантин МОЗ хворі
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