Отмена карантина с 11 мая могла спровоцировать 100 тысяч смертей - МОЗ
Дату завершения карантина сдвинули на 22 мая, чтобы избежать смертей.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова”, передает RegioNews.
В Министерстве здравоохранения разработали несколько сценариев развития событий. И один из них предполагал, что полное снятие карантинных ограничений 11 мая, как это было запланировано ранее, могло бы привести к 100 тысячам летальных случаев.
Ляшко уточнил, что продление периода карантина принесет пользу не только здоровью граждан, но и экономике страны. Дело в том, что потери от ограничения предпринимательской деятельности несравнимо меньше, чем возможные потери от смертности населения. Утрата человеческих ресурсов могла бы обойтись Украине в $54 млрд.
Несмотря на устрашающие цифры, текущий прогноз оказался оптимистичнее предыдущих расчетов. Ранее в Минздраве предполагали, что отмена карантина может спровоцировать до 140 тысяч смертей от коронавируса.
Напомним, Кабмин перенес дату окончания карантина на 22 мая. При этом ряд ограничений отменят с 11 мая. В правительстве предупредили, что решение может быть пересмотрено в связи с распространением COVID-19.
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