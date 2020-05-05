Отмена карантина с 11 мая могла спровоцировать 100 тысяч смертей - МОЗ

Тем не менее, прогноз министерства по поводу СOVID-19 улучшился

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Тем не менее, прогноз министерства по поводу СOVID-19 улучшился

Дату завершения карантина сдвинули на 22 мая, чтобы избежать смертей.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова”, передает RegioNews.

В Министерстве здравоохранения разработали несколько сценариев развития событий. И один из них предполагал, что полное снятие карантинных ограничений 11 мая, как это было запланировано ранее, могло бы привести к 100 тысячам летальных случаев.

Ляшко уточнил, что продление периода карантина принесет пользу не только здоровью граждан, но и экономике страны. Дело в том, что потери от ограничения предпринимательской деятельности несравнимо меньше, чем возможные потери от смертности населения. Утрата человеческих ресурсов могла бы обойтись Украине в $54 млрд.

Несмотря на устрашающие цифры, текущий прогноз оказался оптимистичнее предыдущих расчетов. Ранее в Минздраве предполагали, что отмена карантина может спровоцировать до 140 тысяч смертей от коронавируса.

Напомним, Кабмин перенес дату окончания карантина на 22 мая. При этом ряд ограничений отменят с 11 мая. В правительстве предупредили, что решение может быть пересмотрено в связи с распространением COVID-19.