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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
04 травня 2020, 14:44 3

Китай приховував дані про коронавірус - розвідка США

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04 травня 2020, 14:44 3
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У КНР не повідомляли реальну кількість хворих на новий вид вірусу - COVID-19 та не повідомив усю правду про його небезпечність, щоб провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби
Фото: Pixabay
У КНР не повідомляли реальну кількість хворих на новий вид вірусу - COVID-19 та не повідомив усю правду про його небезпечність, щоб провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Associated Press.

У розпорядженні журналістів опинився звіт Міністерства внутрішньої безпеки США. Розвідка встановила, що КНР у січні 2020 року приховувала від ВООЗ високу ступінь заразності коронавірусу, щоб виграти час на закупівлі ліків та засобів захисту.

Крім цього, влада Китаю також заперечувала наявність експортних обмежень і затримувала надання своїх торгових даних.

Нагадаємо, що наприкінці квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, 30 квітня ВООЗ скликала надзвичайний комітет. На порядку денному одне питання: пандемія COVID-19. За результатами засідання надзвичайний стан продовжили.


КНР США розвідка коронавірус
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