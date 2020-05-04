Китай приховував дані про коронавірус - розвідка США
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Associated Press.
У розпорядженні журналістів опинився звіт Міністерства внутрішньої безпеки США. Розвідка встановила, що КНР у січні 2020 року приховувала від ВООЗ високу ступінь заразності коронавірусу, щоб виграти час на закупівлі ліків та засобів захисту.
Крім цього, влада Китаю також заперечувала наявність експортних обмежень і затримувала надання своїх торгових даних.
Нагадаємо, що наприкінці квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19.
Як писали RegioNews раніше, 30 квітня ВООЗ скликала надзвичайний комітет. На порядку денному одне питання: пандемія COVID-19. За результатами засідання надзвичайний стан продовжили.
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