Китай приховував дані про коронавірус - розвідка США

У КНР не повідомляли реальну кількість хворих на новий вид вірусу - COVID-19 та не повідомив усю правду про його небезпечність, щоб провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби

Фото: Pixabay

У КНР не повідомляли реальну кількість хворих на новий вид вірусу - COVID-19 та не повідомив усю правду про його небезпечність, щоб провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Associated Press. У розпорядженні журналістів опинився звіт Міністерства внутрішньої безпеки США. Розвідка встановила, що КНР у січні 2020 року приховувала від ВООЗ високу ступінь заразності коронавірусу, щоб виграти час на закупівлі ліків та засобів захисту. Крім цього, влада Китаю також заперечувала наявність експортних обмежень і затримувала надання своїх торгових даних. Нагадаємо, що наприкінці квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19. Як писали RegioNews раніше, 30 квітня ВООЗ скликала надзвичайний комітет. На порядку денному одне питання: пандемія COVID-19. За результатами засідання надзвичайний стан продовжили.

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