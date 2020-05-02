В Україні більше півтисячі нових випадків зараження коронавірусом
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію ЦГЗ України.
Станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.
До Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.
Дані за регіонами розподілилися наступним чином:
Вінницька область — 427 випадків;
Волинська область — 315 випадків;
Дніпропетровська область — 436 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 393 випадки;
Закарпатська область — 496 випадків;
Запорізька область — 267 випадків;
Івано-Франківська область — 942 випадки;
Кіровоградська область — 394 випадки;
м. Київ — 1494 випадки;
Київська область — 747 випадків;
Львівська область — 465 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 140 випадків;
Одеська область — 329 випадків;
Полтавська область — 212 випадків;
Рівненська область — 689 випадків;
Сумська область — 105 випадків;
Тернопільська область — 823 випадки;
Харківська область — 311 випадків;
Херсонська область — 121 випадок;
Хмельницька область — 98 випадків;
Чернівецька область — 1745 випадків;
Черкаська область — 304 випадки;
Чернігівська область — 51 випадок.
Станом на 2 травня у світі COVID-19 інфікувалися 3 млн 402 тис 160 людей. Одужали 1 млн 083 тис 943 особи. Не подолали недугу й померли 239 тис 623 хворих. У трійку країн-лідерів за кількістю інфікованих входять США, Іспанія та Італія. Росія піднялася у рейтингу на 8-ме місце, випередивши Китай.
Як писали RegioNews раніше, 1 травня за даними Центру громадського здоров'я в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
- 15:01 02 травня В Одесі біля Будинку профспілок затримали провокаторів
- 14:18 02 травня Стало відомо, хто стане послом США в Україні
- 13:14 02 травня Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
- 12:47 02 травня Україна вшановує 6-ті роковини трагедії в Одесі
- 11:51 02 травня Переписка мера Черкас із ОПУ виявилася фейком
- 10:55 02 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:55 02 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 12:50 27 квітня Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі