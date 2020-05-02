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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 10:51 44

В Україні більше півтисячі нових випадків зараження коронавірусом

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02 травня 2020, 10:51 44
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За минулу добу Центр громадського здоров'я зафіксував в Україні 550 нових випадків інфікування COVID-19
Фото: Pixabay
За минулу добу Центр громадського здоров'я зафіксував в Україні 550 нових випадків інфікування COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію ЦГЗ України.

Станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

До Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані за регіонами розподілилися наступним чином:

Вінницька область — 427 випадків;

Волинська область — 315 випадків;

Дніпропетровська область — 436 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 393 випадки;

Закарпатська область — 496 випадків;

Запорізька область — 267 випадків;

Івано-Франківська область — 942 випадки;

Кіровоградська область — 394 випадки;

м. Київ — 1494 випадки;

Київська область — 747 випадків;

Львівська область — 465 випадків;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 140 випадків;

Одеська область — 329 випадків;

Полтавська область — 212 випадків;

Рівненська область — 689 випадків;

Сумська область — 105 випадків;

Тернопільська область — 823 випадки;

Харківська область — 311 випадків;

Херсонська область — 121 випадок;

Хмельницька область — 98 випадків;

Чернівецька область — 1745 випадків;

Черкаська область — 304 випадки;

Чернігівська область — 51 випадок.

Станом на 2 травня у світі COVID-19 інфікувалися 3 млн 402 тис 160 людей. Одужали 1 млн 083 тис 943 особи. Не подолали недугу й померли 239 тис 623 хворих. У трійку країн-лідерів за кількістю інфікованих входять США, Іспанія та Італія. Росія піднялася у рейтингу на 8-ме місце, випередивши Китай.

Як писали RegioNews раніше, 1 травня за даними Центру громадського здоров'я в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.


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