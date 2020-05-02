В Украине более полутысячи новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки Центр общественного здоровья зафиксировал в Украине 550 новых случаев инфицирования COVID-19

Фото: Pixabay

За минувшие сутки Центр общественного здоровья зафиксировал в Украине 550 новых случаев инфицирования COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию ЦОС Украины.

По состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

В Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщения о подозрении на COVID-19.

Данные по регионам распределились следующим образом:

Винницкая область — 427 случаев;

Волынская область — 315 случаев;

Днепропетровская область — 436 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 393 случая;

Закарпатская область — 496 случаев;

Запорожская область — 267 случаев;

Ивано-Франковская область — 942 случая;

Кировоградская область — 394 случая;

г. Киев — 1494 случаи;

Киевская область — 747 случаев;

Львовская область — 465 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 140 случаев;

Одесская область — 329 случаев;

Полтавская область — 212 случаев;

Ровенская область — 689 случаев;

Сумская область — 105 случаев;

Тернопольская область — 823 случая;

Харьковская область — 311 случаев;

Херсонская область — 121 случай;

Хмельницкая область — 98 случаев;

Черновицкая область — 1745 случаев;

Черкасская область — 304 случаи;

Черниговская область — 51 случай.

По состоянию на 2 мая в мире COVID-19 инфицировались 3 млн 402 тыс 160 человек. Выздоровели 1 млн 083 тыс 943 человека. Не преодолели болезнь и умерли 239 тыс 623 больных. В тройку стран-лидеров по количеству инфицированных входят США, Испания и Италия. Россия поднялась в рейтинге на 8-е место, опередив Китай.

Как писали RegioNews ранее, 1 мая, по данным Центра общественного здоровья в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.