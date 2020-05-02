В Украине более полутысячи новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию ЦОС Украины.
По состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
В Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщения о подозрении на COVID-19.
Данные по регионам распределились следующим образом:
Винницкая область — 427 случаев;
Волынская область — 315 случаев;
Днепропетровская область — 436 случаев;
Донецкая область — 70 случаев;
Житомирская область — 393 случая;
Закарпатская область — 496 случаев;
Запорожская область — 267 случаев;
Ивано-Франковская область — 942 случая;
Кировоградская область — 394 случая;
г. Киев — 1494 случаи;
Киевская область — 747 случаев;
Львовская область — 465 случаев;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 140 случаев;
Одесская область — 329 случаев;
Полтавская область — 212 случаев;
Ровенская область — 689 случаев;
Сумская область — 105 случаев;
Тернопольская область — 823 случая;
Харьковская область — 311 случаев;
Херсонская область — 121 случай;
Хмельницкая область — 98 случаев;
Черновицкая область — 1745 случаев;
Черкасская область — 304 случаи;
Черниговская область — 51 случай.
По состоянию на 2 мая в мире COVID-19 инфицировались 3 млн 402 тыс 160 человек. Выздоровели 1 млн 083 тыс 943 человека. Не преодолели болезнь и умерли 239 тыс 623 больных. В тройку стран-лидеров по количеству инфицированных входят США, Испания и Италия. Россия поднялась в рейтинге на 8-е место, опередив Китай.
Как писали RegioNews ранее, 1 мая, по данным Центра общественного здоровья в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
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