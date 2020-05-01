Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання

Кількість хворих медиків також зростає

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Кількість хворих медиків також зростає

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.

Упродовж доби було зафіксовано 455 нових випадків захворювання. Від початку епідемії в Україні 1413 пацієнтів одужали, 272 людини померли.

Кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію, за останню добу збільшилася. Коронавірус виявили ще у 91 медика.

Кроме того, за сутки коронавирус обнаружили в 37 у детей, госпитализирован в учреждения здравоохранения 121 человек. Выздоровели 175 человек, умерли 11.

Ситуація по регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 425 випадків;

Волинська область — 307 випадків;

Дніпропетровська область — 364 випадки;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 390 випадків;

Закарпатська область — 432 випадки;

Запорізька область — 260 випадків;

Івано-Франківська область — 899 випадків;

Кіровоградська область — 392 випадки;

м. Київ — 1453 випадки;

Київська область — 694 випадки;

Львівська область — 454 випадки;

Луганська область — 35 випадків;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 296 випадків;

Полтавська область — 211 випадків;

Рівненська область — 658 випадків;

Сумська область — 103 випадки;

Тернопільська область — 793 випадки;

Харківська область — 274 випадки;

Херсонська область — 120 випадків;

Хмельницька область — 92 випадки;

Чернівецька область — 1667 випадків;

Черкаська область — 296 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні було зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.