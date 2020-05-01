10:46  01 травня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
12:47  01 травня
В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
11:06  01 травня
В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 10:46 28

Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання

Читайте также
на русском языке
01 травня 2020, 10:46 28
Читайте также на русском языке
Кількість хворих медиків також зростає
Фото: flickr
Кількість хворих медиків також зростає

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.

Упродовж доби було зафіксовано 455 нових випадків захворювання. Від початку епідемії в Україні 1413 пацієнтів одужали, 272 людини померли.

Кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію, за останню добу збільшилася. Коронавірус виявили ще у 91 медика.

Кроме того, за сутки коронавирус обнаружили в 37 у детей, госпитализирован в учреждения здравоохранения 121 человек. Выздоровели 175 человек, умерли 11.

Ситуація по регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 425 випадків;
Волинська область — 307 випадків;
Дніпропетровська область — 364 випадки;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 390 випадків;
Закарпатська область — 432 випадки;
Запорізька область — 260 випадків;
Івано-Франківська область — 899 випадків;
Кіровоградська область — 392 випадки;
м. Київ — 1453 випадки;
Київська область — 694 випадки;
Львівська область — 454 випадки;
Луганська область — 35 випадків;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 296 випадків;
Полтавська область — 211 випадків;
Рівненська область — 658 випадків;
Сумська область — 103 випадки;
Тернопільська область — 793 випадки;
Харківська область — 274 випадки;
Херсонська область — 120 випадків;
Хмельницька область — 92 випадки;
Чернівецька область — 1667 випадків;
Черкаська область — 296 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні було зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.


коронавірус карантин МОЗ звіт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Російський прем'єр захворів коронавірусом
30 квітня 2020, 21:55
Мало хворіє, але багато вмирає: в 7 областях летальність COVID-19 підвищена
30 квітня 2020, 21:31
Коронавірус у Верховній Раді: 15 депутатів хворі, але це не точно
30 квітня 2020, 20:47
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 квітня 2020, 22:05
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб
24 квітня 2020, 15:00
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Буковинський бізнес підраховує збитки: тюльпани, піонери та Volkswagen
30 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »