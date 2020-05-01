Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.
Упродовж доби було зафіксовано 455 нових випадків захворювання. Від початку епідемії в Україні 1413 пацієнтів одужали, 272 людини померли.
Кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію, за останню добу збільшилася. Коронавірус виявили ще у 91 медика.
Кроме того, за сутки коронавирус обнаружили в 37 у детей, госпитализирован в учреждения здравоохранения 121 человек. Выздоровели 175 человек, умерли 11.
Ситуація по регіонах виглядає наступним чином:
Вінницька область — 425 випадків;
Волинська область — 307 випадків;
Дніпропетровська область — 364 випадки;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 390 випадків;
Закарпатська область — 432 випадки;
Запорізька область — 260 випадків;
Івано-Франківська область — 899 випадків;
Кіровоградська область — 392 випадки;
м. Київ — 1453 випадки;
Київська область — 694 випадки;
Львівська область — 454 випадки;
Луганська область — 35 випадків;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 296 випадків;
Полтавська область — 211 випадків;
Рівненська область — 658 випадків;
Сумська область — 103 випадки;
Тернопільська область — 793 випадки;
Харківська область — 274 випадки;
Херсонська область — 120 випадків;
Хмельницька область — 92 випадки;
Чернівецька область — 1667 випадків;
Черкаська область — 296 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні було зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- 12:47 01 травня В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
- 12:29 01 травня У Києві майже півтори тисячі хворих коронавірусом - Кличко
- 12:06 01 травня Влада відреагувала на послаблення карантину в Черкасах
- 11:28 01 травня Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях вдалося локалізувати
- 11:06 01 травня В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
- 10:46 01 травня Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
- 22:05 30 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 15:00 24 квітня Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб