На Донбасі всю ніч тривали обстріли

За минулу добу російські кадрові військові на Донбасі та підконтрольні їм місцеві бойовики 24 рази обстріляли бійців ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

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За минулу добу російські кадрові військові на Донбасі та підконтрольні їм місцеві бойовики 24 рази обстріляли бійців ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційні дані пресштабу ООС.

Противник із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляв позиції військових ЗСУ. Загострення зафіксували під Водяним, Тарамчуком, Кам’янкою, Старогнатівкою, Гнутівкою, Лебединським та Невельським.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського, Південного,Миронівського, Новотошківського. Також обстріляли хутір Вільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки. Один український військовий отримав бойове поранення.

Як писали RegioNews раніше, станом на ранок 1 травня противник продовжує порушувати режим тиші, кількість обстрілів різко зросла.