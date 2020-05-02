На Донбасі всю ніч тривали обстріли
Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційні дані пресштабу ООС.
Противник із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляв позиції військових ЗСУ. Загострення зафіксували під Водяним, Тарамчуком, Кам’янкою, Старогнатівкою, Гнутівкою, Лебединським та Невельським.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці тричі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського, Південного,Миронівського, Новотошківського. Також обстріляли хутір Вільний.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки. Один український військовий отримав бойове поранення.
Як писали RegioNews раніше, станом на ранок 1 травня противник продовжує порушувати режим тиші, кількість обстрілів різко зросла.
- 15:01 02 травня В Одесі біля Будинку профспілок затримали провокаторів
- 14:18 02 травня Стало відомо, хто стане послом США в Україні
- 13:14 02 травня Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
- 12:47 02 травня Україна вшановує 6-ті роковини трагедії в Одесі
- 11:51 02 травня Переписка мера Черкас із ОПУ виявилася фейком
- 10:55 02 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:55 02 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 12:50 27 квітня Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі