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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 18:32 8

Упродовж доби на Донбасі зафіксовно 13 обстрілів - штаб

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01 травня 2020, 18:32 8
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За минулу добу українські військові знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили
Фото: flickr
За минулу добу українські військові знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили

1 травня інтенсивність обстрілів в зоні проведення ООС не спадала, російські війська та їх найманці обстрілювали позиції українських військ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник тричі обстрілював наші позиції з гранатометів, кулеметів та снайперської та зброї неподалік Богданівки. Біля Водяного та Тарамчука ворог застосовував гранатомети і кулемети.

Оборонців Кам’янки і Старогнатівки окупанти обстріляли з гранатометів, а по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського використали 10 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околиці Південного ворог випустив 6 мін 120-го калібру, а біля Новотошківського застосовував 7 мін калібру 82 мм.

По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Втрати противника уточнюються. За даними розвідки, за минулу добу українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, станом на ранок 1 травня противник продовжує порушувати режим тиші, упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових.


ООС війна АТО обстріли штаб
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