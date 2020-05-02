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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
02 мая 2020, 10:32 10

На Донбассе всю ночь продолжались обстрелы

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02 мая 2020, 10:32 10
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За минувшие сутки российские кадровые военные на Донбассе и подконтрольные им местные боевики 24 раза обстреляли бойцов ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Фото с Facebook-страницы
За минувшие сутки российские кадровые военные на Донбассе и подконтрольные им местные боевики 24 раза обстреляли бойцов ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальные данные пресштаба ООС.

Противник из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстрелял позиции военных ВСУ. Обострение зафиксировали под Водяным, Тарамчуком, Каменкой, Старогнатовкой, Гнутовкой, Лебединским и Невельским.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского, Южного,Мироновского, Новотошковского. Также обстреляли хутор Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил возле Авдеевки. Один украинский военный получил боевое ранение.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на утро 1 мая противник продолжает нарушать режим тишины, количество обстрелов резко возросло.


ЛНР Донбасс ООС боевики военные ВСУ ДНР Донецкая область Луганская область
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