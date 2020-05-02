На Донбассе всю ночь продолжались обстрелы
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальные данные пресштаба ООС.
Противник из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстрелял позиции военных ВСУ. Обострение зафиксировали под Водяным, Тарамчуком, Каменкой, Старогнатовкой, Гнутовкой, Лебединским и Невельским.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского, Южного,Мироновского, Новотошковского. Также обстреляли хутор Вольный.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил возле Авдеевки. Один украинский военный получил боевое ранение.
Как писали RegioNews ранее, по состоянию на утро 1 мая противник продолжает нарушать режим тишины, количество обстрелов резко возросло.
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