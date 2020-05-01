Влада відреагувала на послаблення карантину в Черкасах
Міністерство охорони здоров'я вважає, що послаблення карантину у Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За словами Степанова, дії місцевої влади дадуть оцінку правоохоронні органи.
Рішення міської влади відкрити багато магазинів, торговельні центри, все це може привести до катастрофічних наслідків. Діям міської влади буде дана оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я категорично засуджую такі дії, тому що поставлено під загрозу життя і здоров'я людей", - сказав Степанов.
В МОЗ також попередили, що Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворюваності в разі передчасної відміни карантину.
Як повідомили у пресслужбі Національної поліції України, за фактом прийнятого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень було відкрите кримінальне провадження.
1 травня, Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
У Нацполіції також додали, що на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп будуть проводити превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу.
Мер черкас Анатолій Бондаренко покищо ніяк не відреагував на інформацію про порушену кримінальну справу. Вранці 1 травня у Facebook він опублікував відеозвернення, де розповів, що деякі заклади міста вже працюють із дотриманням усіх санітарних ном, однак відвідувачів у них, за словами Бондаренка, небагато.
Нагадаємо, міська влада Черкас з 1 травня послабила карантинні обмеження у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу.
Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:
- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг по догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;
- ринків, ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків закладів ресторанного хозяйства.
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