Російський прем'єр захворів коронавірусом
Михайло Мішустін відправився на самоізоляцію
Михайло Мішустін відправився на самоізоляцію
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін захворів коронавірусом. Політик розповів, що його тести дали позитивний результат.
Про це повідомив телеканал Дощ, передає RegioNews.
Мішустін переговорив з президентом РФ Володимиром Путіним і запропонував тимчасово передати його повноваження першому віце-прем'єру Андрію Білоусову. Бесіда з Путіним проходила по відеозв'язку.
Сам же Мішустін поспішив відправитися на самоізоляцію. Кандидатуру Білоусова у Кремлі схвалили.
Відзначимо, за підрахунками міжнародних спостерігачів, кількість хворих коронавірусом в Росії вже перевищила 106 тисяч людей, більше тисячі людей померли. РФ потрапила до списку найбільш уражених коронавірусом держав.
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