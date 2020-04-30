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30 квітня 2020, 21:55 9

Російський прем'єр захворів коронавірусом

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30 квітня 2020, 21:55 9
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Михайло Мішустін відправився на самоізоляцію
Фото: Facebook Михаил Мишустин
Михайло Мішустін відправився на самоізоляцію

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін захворів коронавірусом. Політик розповів, що його тести дали позитивний результат.

Про це повідомив телеканал Дощ, передає RegioNews.

Мішустін переговорив з президентом РФ Володимиром Путіним і запропонував тимчасово передати його повноваження першому віце-прем'єру Андрію Білоусову. Бесіда з Путіним проходила по відеозв'язку.

Сам же Мішустін поспішив відправитися на самоізоляцію. Кандидатуру Білоусова у Кремлі схвалили.

Відзначимо, за підрахунками міжнародних спостерігачів, кількість хворих коронавірусом в Росії вже перевищила 106 тисяч людей, більше тисячі людей померли. РФ потрапила до списку найбільш уражених коронавірусом держав.


коронавірус Росія Кремль епідемія
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