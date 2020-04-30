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30 квітня 2020, 18:48 9

Медичне сміття, заражене коронавірусом, викидали просто неба

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30 квітня 2020, 18:48 9
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Неправильна утилізація могла спричинити поширення COVID-19
Фото: ssu.gov.ua
Неправильна утилізація могла спричинити поширення COVID-19

Небезпечні відходи з інфекційних лікарень Київської області вивозили на звалища замість того, щоб утилізувати за правилами.

Порушників виявили працівники СБУ та прокуратури, передає RegioNews.

Після початку карантину приватна компанія, яка займається утилізацією медичних і біологічних матеріалів, уклала додаткові угоди на роботу із зараженими відходами опорних лікарень Києва - тих, які приймають хворих на коронавірус.

Але замість того, щоб утилізувати медичне сміття на своїх підприємствах, його вивозили на звичайне сміттєзвалище. Так, на одному з обласних полігонів твердих побутових відходів знайшли понад чотири тонни небезпечного сміття. Це, зокрема, шприци, маски і халати.

В СБУ стверджують, що такі дії могли пришвидшити поширення коронавірусу COVID-19.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, а також за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, у Києві один з найвищих показників захворюваності на коронавірус. Вже підтверджено 1401 випадок.


коронавірус Офіс генпрокурора СБУ Київ медики Київська область
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