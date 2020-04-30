Медичне сміття, заражене коронавірусом, викидали просто неба
Небезпечні відходи з інфекційних лікарень Київської області вивозили на звалища замість того, щоб утилізувати за правилами.
Порушників виявили працівники СБУ та прокуратури, передає RegioNews.
Після початку карантину приватна компанія, яка займається утилізацією медичних і біологічних матеріалів, уклала додаткові угоди на роботу із зараженими відходами опорних лікарень Києва - тих, які приймають хворих на коронавірус.
Але замість того, щоб утилізувати медичне сміття на своїх підприємствах, його вивозили на звичайне сміттєзвалище. Так, на одному з обласних полігонів твердих побутових відходів знайшли понад чотири тонни небезпечного сміття. Це, зокрема, шприци, маски і халати.
В СБУ стверджують, що такі дії могли пришвидшити поширення коронавірусу COVID-19.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, а також за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Нагадаємо, у Києві один з найвищих показників захворюваності на коронавірус. Вже підтверджено 1401 випадок.
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