16:33  30 квітня
Чим лікують коронавірус: МОЗ запустив сайт
14:46  30 квітня
У Хмельницькому шукають гроші на зарплату лікарям-інфекціоністам
16:02  30 квітня
На Миколаївщині жителі "карантинного" району об'їжджають КПП полями
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 квітня 2020, 15:50 12

У Житомирській області коронавірусом хворіють 374 осіб

Читайте также
на русском языке
30 квітня 2020, 15:50 12
Читайте также на русском языке
Третину всіх випадків зареєстровано у Житомирі
Фото: flickr
Третину всіх випадків зареєстровано у Житомирі

Станом на 30 квітня на Житомирщині коронавірус підтвердили у 374 осіб, упродовж доби зафіксовано 17 нових випадків захворювання.

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Він додав, що упродовж доби троє людей одужало, однак після спаду захворюваності в області спостерігається нова хвиля.

Хочу зазначити, що після певного спаду захворюваності ми отримали новий спалах. Як наслідок, сподіваюсь, динаміка знову піде на спад і тоді ми зможемо поступово послаблювати карантинні заходи”, – сказав Бунечко.

За словами керівника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика, в області коронавірусом захворіло 77 медичних працівника. Два випадки підтвердили за останню добу, їхній стан задовільний.

Також діагноз COVID-19 пдтверджено у 24 дітей, з яких четверо проходять лікування у стаціонарі.

У свою чергу мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що у місті зареєстровано 126 випадків захворювання на COVID-19. З усіх пацієнтів, які зараз хворіють, лише третина знаходиться у медичних закладах.

Він уточнив, що 68 пацієнтів лікуються амбулаторно вдома, а 37 перебувають в лікарнях.

В місті одужали 4 особи, крім того, у 5 людей ПЛР-тести не виявили хворобу. Пневмонію лікують у лікарнях 4 дорослим та 12 дітям.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

В Києві персонал Київської міської клінічної лікарні №8 вийшов на акцію протесту і відмовляється працювати зарплату в 3-5 тисяч гривень під час епідемії.


Житомирська область коронавірус брифінг карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Ужгороді підпільно відкривають перукарні, кафе, салони, - журналіст
30 квітня 2020, 15:37
Антисептику з державних заводів більше не буде: потрібен закон
30 квітня 2020, 14:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 квітня 2020, 14:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 квітня 2020, 14:40
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Буковинський бізнес підраховує збитки: тюльпани, піонери та Volkswagen
30 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »