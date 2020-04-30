У Житомирській області коронавірусом хворіють 374 осіб

Третину всіх випадків зареєстровано у Житомирі

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Третину всіх випадків зареєстровано у Житомирі

Станом на 30 квітня на Житомирщині коронавірус підтвердили у 374 осіб, упродовж доби зафіксовано 17 нових випадків захворювання.

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Він додав, що упродовж доби троє людей одужало, однак після спаду захворюваності в області спостерігається нова хвиля.

Хочу зазначити, що після певного спаду захворюваності ми отримали новий спалах. Як наслідок, сподіваюсь, динаміка знову піде на спад і тоді ми зможемо поступово послаблювати карантинні заходи”, – сказав Бунечко.

За словами керівника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика, в області коронавірусом захворіло 77 медичних працівника. Два випадки підтвердили за останню добу, їхній стан задовільний.

Також діагноз COVID-19 пдтверджено у 24 дітей, з яких четверо проходять лікування у стаціонарі.

У свою чергу мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що у місті зареєстровано 126 випадків захворювання на COVID-19. З усіх пацієнтів, які зараз хворіють, лише третина знаходиться у медичних закладах.

Він уточнив, що 68 пацієнтів лікуються амбулаторно вдома, а 37 перебувають в лікарнях.

В місті одужали 4 особи, крім того, у 5 людей ПЛР-тести не виявили хворобу. Пневмонію лікують у лікарнях 4 дорослим та 12 дітям.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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