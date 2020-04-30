У Житомирській області зафіксовано ще чотири масштабні пожежі
Станом на 30 квітня у Житомирській області підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій займаються локалізацією чотирьох осередків пожеж.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зокрема, ще 28 квітня біля села Рудня-Перганська Олевського району виникло загорання сухої трави та лісового масиву. Наступного дня, 29 квітня в районі села Повча Лугинського району виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву, вогонь охопив близько 80 гектарів території.
29 квітня біля села Лучанки Овруцького району виникло загорання лісової підстилки загальною площею близько 25 гектарів. Крім того, надійшла інформація, що поблизу села Дубовий Гай Овруцького району виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву площею 15 гектарів.
Станом на 30 квітня пожежні займаються гасінням осередків вогню, залучено 818 чоловік та 140 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 29 квітня здійснено 6 скидів води масою 48 тон.
На території Зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС пожежі у лісових масивах вдалося локалізувати. Пожежні продовжують гасити небезпечні ділянки, де спостерігається тління залишків деревини і торфовищ.
Нагадаємо, 29 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій локалізували усі осередки пожеж.
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