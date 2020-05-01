Коронавирус в Украине: зафиксировано 10 861 случай заболевания
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщает Telegram канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.
В течение суток было зафиксировано 455 новых случаев заболевания. С начала эпидемии в Украине 1413 пациентов выздоровели, 272 человека умерли.
Количество медработников, в которых обнаружили коронавирусную инфекцию, за последние сутки увеличилось. Коронавирус обнаружили еще в 91 медика.
Крім того, за добу коронавірус виявили у 37 дітей, госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 121 особу. Одужали 175 осіб, померли.
Ситуация по регионах выглядит следующим образом:
Винницкая область - 425 случаев;
Волынская область - 307 случаев;
Днепропетровская область - 364 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 390 случаев;
Закарпатская область - 432 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 899 случаев;
Кировоградская область - 392 случая;
г. Киев - 1453 случая;
Киевская область - 694 случая;
Львовская область - 454 случая;
Луганская область - 35 случаев;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 211 случаев;
Ровенская область - 658 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 793 случая;
Харьковская область - 274 случая;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 92 случая;
Черновицкая область - 1667 случаев;
Черкасская область - 296 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- 18:56 01 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:53 01 мая В Мукачево с 4 мая также ослабляют карантин
- 18:32 01 мая В течение суток на Донбассе зафиксовно 13 обстрелов - штаб
- 17:41 01 мая Мэр Черкасс ответил Авакову на открытие уголовного дела
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:56 01 мая Ослабление карантина в Украине: метро планируют открыть в последнюю очередь
- 18:56 01 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
- 15:48 24 апреля Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
- 12:30 26 апреля Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
- 15:00 24 апреля Черниговская область: вторая смерть от COVID-19, инфицировано 22 человек