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Коронавирус в Украине: зафиксировано 10 861 случай заболевания
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 10:46 37

Коронавирус в Украине: зафиксировано 10 861 случай заболевания

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01 мая 2020, 10:46 37
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Количество больных медиков также растет
Фото: flickr
Количество больных медиков также растет

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщает Telegram канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.

В течение суток было зафиксировано 455 новых случаев заболевания. С начала эпидемии в Украине 1413 пациентов выздоровели, 272 человека умерли.

Количество медработников, в которых обнаружили коронавирусную инфекцию, за последние сутки увеличилось. Коронавирус обнаружили еще в 91 медика.

Крім того, за добу коронавірус виявили у 37 дітей, госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 121 особу. Одужали 175 осіб, померли.

Ситуация по регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 425 случаев;
Волынская область - 307 случаев;
Днепропетровская область - 364 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 390 случаев;
Закарпатская область - 432 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 899 случаев;
Кировоградская область - 392 случая;
г. Киев - 1453 случая;
Киевская область - 694 случая;
Львовская область - 454 случая;
Луганская область - 35 случаев;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 211 случаев;
Ровенская область - 658 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 793 случая;
Харьковская область - 274 случая;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 92 случая;
Черновицкая область - 1667 случаев;
Черкасская область - 296 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.


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