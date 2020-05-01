Коронавирус в Украине: зафиксировано 10 861 случай заболевания

Количество больных медиков также растет

Фото: flickr

Количество больных медиков также растет

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщает Telegram канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.

В течение суток было зафиксировано 455 новых случаев заболевания. С начала эпидемии в Украине 1413 пациентов выздоровели, 272 человека умерли.

Количество медработников, в которых обнаружили коронавирусную инфекцию, за последние сутки увеличилось. Коронавирус обнаружили еще в 91 медика.

Крім того, за добу коронавірус виявили у 37 дітей, госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 121 особу. Одужали 175 осіб, померли.

Ситуация по регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 425 случаев;

Волынская область - 307 случаев;

Днепропетровская область - 364 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 390 случаев;

Закарпатская область - 432 случая;

Запорожская область - 260 случаев;

Ивано-Франковская область - 899 случаев;

Кировоградская область - 392 случая;

г. Киев - 1453 случая;

Киевская область - 694 случая;

Львовская область - 454 случая;

Луганская область - 35 случаев;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 296 случаев;

Полтавская область - 211 случаев;

Ровенская область - 658 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 793 случая;

Харьковская область - 274 случая;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 92 случая;

Черновицкая область - 1667 случаев;

Черкасская область - 296 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.