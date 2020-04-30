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30 квітня 2020, 21:31 11

Мало хворіє, але багато вмирає: в 7 областях летальність COVID-19 підвищена

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30 квітня 2020, 21:31 11
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МОЗ оновив статистику смертності від коронавіруса
Фото: pixabay.com
МОЗ оновив статистику смертності від коронавіруса

Рівень смертності від коронавіруса не залежить від кількості хворих. Принаймні, про це свідчить звіт Центру громадського здоров'я України.

Міністерство охорони здоров'я розповіло, в яких областях рівень смертності від COVID-19 перевищує середній по країні, повідомляє RegioNews.

Найчастіше захворювання стає смертельним для жителів Чернігівської області (8,0%). Далі йдуть Хмельницька (6,1%), Івано-Франківська (5,8%), Кіровоградська (4,6%), Сумська (3,9%), Львівська (3,3%) і Полтавська області (3,0%).

В інших регіонах рівень летальності або дорівнює, або нижче середнього показника у 2,53% (станом на 30 квітня).

При цьому найбільше хворих перебуває у Чернівецькій області. Далі йдуть Київ, Івано-Франківська, Тернопільська та Київська області. А у Чернігівській області, яка лідирує за рівнем смертності, кількість хворих одна з найменших.

Зазначимо, залежність смертності від віку і статі, як і раніше, зберігається. Так, більше половини померлих - це люди у віці від 60 до 80 років. У той же час летальність пацієнтів у віці 20-30 років становить менше 1%.

Для чоловіків COVID-19 є дещо більш небезпечним (56% смертей проти 44%). Дослідники пов'язують це з образом життя і поширеністю шкідливих звичок.

Нагадаємо, станом на 30 квітня в Україні діагностували 10406 випадків коронавіруса. 261 чоловік помер. Кількість видужали більш ніж у п'ять разів перевищує кількість смертей.


коронавірус населення МОЗ регіони статистика
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