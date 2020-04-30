Мало хворіє, але багато вмирає: в 7 областях летальність COVID-19 підвищена
Рівень смертності від коронавіруса не залежить від кількості хворих. Принаймні, про це свідчить звіт Центру громадського здоров'я України.
Міністерство охорони здоров'я розповіло, в яких областях рівень смертності від COVID-19 перевищує середній по країні, повідомляє RegioNews.
Найчастіше захворювання стає смертельним для жителів Чернігівської області (8,0%). Далі йдуть Хмельницька (6,1%), Івано-Франківська (5,8%), Кіровоградська (4,6%), Сумська (3,9%), Львівська (3,3%) і Полтавська області (3,0%).
В інших регіонах рівень летальності або дорівнює, або нижче середнього показника у 2,53% (станом на 30 квітня).
При цьому найбільше хворих перебуває у Чернівецькій області. Далі йдуть Київ, Івано-Франківська, Тернопільська та Київська області. А у Чернігівській області, яка лідирує за рівнем смертності, кількість хворих одна з найменших.
Зазначимо, залежність смертності від віку і статі, як і раніше, зберігається. Так, більше половини померлих - це люди у віці від 60 до 80 років. У той же час летальність пацієнтів у віці 20-30 років становить менше 1%.
Для чоловіків COVID-19 є дещо більш небезпечним (56% смертей проти 44%). Дослідники пов'язують це з образом життя і поширеністю шкідливих звичок.
Нагадаємо, станом на 30 квітня в Україні діагностували 10406 випадків коронавіруса. 261 чоловік помер. Кількість видужали більш ніж у п'ять разів перевищує кількість смертей.
- 22:05 30 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:55 30 квітня Російський прем'єр захворів коронавірусом
- 21:31 30 квітня Мало хворіє, але багато вмирає: в 7 областях летальність COVID-19 підвищена
- 20:47 30 квітня Коронавірус у Верховній Раді: 15 депутатів хворі, але це не точно
- 20:11 30 квітня Через пожежі у Чорнобилі тваринам довелося мігрувати до АЕС
- 19:42 30 квітня Справа Гладковских-Свинарчуков: 6 нових фігурантів
- 22:05 30 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?