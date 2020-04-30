Від коронавірусу вилікувався кожен четвертий хворий Запорізької області

За останню добу одужали 11 осіб

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За останню добу одужали 11 осіб

У Запорізькій області за добу зареєстровано 15 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це RegioNews повідомили у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

Із 15 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 13 зареєстровані в м. Запоріжжя та два в Енергодарі.

За весь час зареєстровано 243 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією.

А ос одужало вже 62 хворих, що складає трохи більше чверті від усіх інфікованих, вони вже виписані з лікарень.

За весь час карантину в Запорізькій області від COVID-19 померло 5 людей.

Нагадаємо, що на Запоріжжі на травневі свята заблокують доступ до узбережжя Азовського моря.