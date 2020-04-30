14 летальних випадків від COVID-19 зафіксовано у Тернопільській області
На території області виявили 779 випадків інфікування коронавірусом
На території області виявили 779 випадків інфікування коронавірусом
Кількість летальних випадків у Тернопільській області зросла до 14. За минулу добу коронавірус виявили у 71 особи.
Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 09:00 28 квітня на Тернопільщині 779 випадків COVID-19:
- 193– жителі Кременецького району.
- 177– жителі Монастириського району.
- 90 – жителі Шумського району.
- 62 – жителі Бучацького району.
- 58 – жителі міста Тернополя.
- 47 – жителі Чортківського району.
- 42 – жителі Заліщицького району.
- 24 – жителі Козівського району.
- 19– жителі Лановецького району.
- 12– жителі Борщівського району.
- 12– жителі Збаразького району.
- 11 – жителі Гусятинського району.
- 10 – жителі Теребовлянського району.
- 9 – жителі Тернопільського району.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 3 – жителі Бережанського району.
- 3 – жителі Зборівського району.
- 2 – жителі Підволочиського району.
В регіоні 78 людей одужали.
Нагадаємо, в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.
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