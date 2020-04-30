14 летальних випадків від COVID-19 зафіксовано у Тернопільській області

На території області виявили 779 випадків інфікування коронавірусом

Фото з відкритих джерел

На території області виявили 779 випадків інфікування коронавірусом

Кількість летальних випадків у Тернопільській області зросла до 14. За минулу добу коронавірус виявили у 71 особи.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 09:00 28 квітня на Тернопільщині 779 випадків COVID-19:

193– жителі Кременецького району.

177– жителі Монастириського району.

90 – жителі Шумського району.

62 – жителі Бучацького району.

58 – жителі міста Тернополя.

47 – жителі Чортківського району.

42 – жителі Заліщицького району.

24 – жителі Козівського району.

19– жителі Лановецького району.

12– жителі Борщівського району.

12– жителі Збаразького району.

11 – жителі Гусятинського району.

10 – жителі Теребовлянського району.

9 – жителі Тернопільського району.

5 – жителі Підгаєцького району.

3 – жителі Бережанського району.

3 – жителі Зборівського району.

2 – жителі Підволочиського району.

В регіоні 78 людей одужали.

Нагадаємо, в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

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