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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 11:06 5

14 летальних випадків від COVID-19 зафіксовано у Тернопільській області

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30 квітня 2020, 11:06 5
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На території області виявили 779 випадків інфікування коронавірусом
Фото з відкритих джерел
На території області виявили 779 випадків інфікування коронавірусом

Кількість летальних випадків у Тернопільській області зросла до 14. За минулу добу коронавірус виявили у 71 особи.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 09:00 28 квітня на Тернопільщині 779 випадків COVID-19:

  • 193– жителі Кременецького району.
  • 177– жителі Монастириського району.
  • 90 – жителі Шумського району.
  • 62 – жителі Бучацького району.
  • 58 – жителі міста Тернополя.
  • 47 – жителі Чортківського району.
  • 42 – жителі Заліщицького району.
  • 24 – жителі Козівського району.
  • 19– жителі Лановецького району.
  • 12– жителі Борщівського району.
  • 12– жителі Збаразького району.
  • 11 – жителі Гусятинського району.
  • 10 – жителі Теребовлянського району.
  • 9 – жителі Тернопільського району.
  • 5 – жителі Підгаєцького району.
  • 3 – жителі Бережанського району.
  • 3 – жителі Зборівського району.
  • 2 – жителі Підволочиського району.

В регіоні 78 людей одужали.

Нагадаємо, в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


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