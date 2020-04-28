У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від COVID-19

Головні фактори ризику - вік і загальний стан організму

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Головні фактори ризику - вік і загальний стан організму

Міністерство охорони здоров'я опублікувало статистику смертності від коронавірусу в Україні.

Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 239 смертей, передає RegioNews.

З усіх летальних випадків 85% припадає на пацієнтів, старших за 50 років. У тих, хто не досяг сорока років, найбільший шанс вижити. Кількість померлих серед цієї категорії - 6,2%.

Майже три чверті померлих (71%) мали супутні захворювання. Найчастіше це проблеми із серцево-судинною системою, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень або ж комбінація кількох хронічних хвороб.

У МОЗі зауважили, що існує залежність від статі. Так, для чоловіків коронавірус частіше є смертельним. Їх частка серед померлих - 55,2%.

Загалом же в Україні смертність від COVID-19 становить приблизно 2,5%. Кількість видужалих у пять разів перевищує кількість померлих.

Нагадаємо, кожен п'ятий інфікований в україні є медиком. Попри карантин, МОЗ очікує на новий спалах хвороби вже з наступного тижня.