У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від COVID-19
Міністерство охорони здоров'я опублікувало статистику смертності від коронавірусу в Україні.
Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 239 смертей, передає RegioNews.
З усіх летальних випадків 85% припадає на пацієнтів, старших за 50 років. У тих, хто не досяг сорока років, найбільший шанс вижити. Кількість померлих серед цієї категорії - 6,2%.
Майже три чверті померлих (71%) мали супутні захворювання. Найчастіше це проблеми із серцево-судинною системою, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень або ж комбінація кількох хронічних хвороб.
У МОЗі зауважили, що існує залежність від статі. Так, для чоловіків коронавірус частіше є смертельним. Їх частка серед померлих - 55,2%.
Загалом же в Україні смертність від COVID-19 становить приблизно 2,5%. Кількість видужалих у пять разів перевищує кількість померлих.
Нагадаємо, кожен п'ятий інфікований в україні є медиком. Попри карантин, МОЗ очікує на новий спалах хвороби вже з наступного тижня.
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