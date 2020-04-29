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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 12:36 7

На Луганщині складний випадок коронавірусу: що відомо

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29 квітня 2020, 12:36 7
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У місті Рубіжне Луганської області зафіксували небезпечне протікання коронавірусної хвороби
Фото: Pixabay
У місті Рубіжне Луганської області зафіксували небезпечне протікання коронавірусної хвороби

Про це інформують RegioNews із посиланням на ДУ"Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Місцева жителька нещодавно повернулася з Москви, де й інфікувалася. Але на здоров'я жінка не скаржилася, адже хвороба протікала безсимптомно. Це - один із найскладніших випадків атипової пневмонії. Через відсутність видимих симптомів людина вчасно не звертається за медичною допомогою, контактує з близьким оточенням та заражає їх.

COVID-19 у мешканки Рубіжного виявили випадково під час профілактичного тестування осіб, які перебували на самоізоляції. Жінку вже госпіталізували.

Станом на 29 квітня відомо про 33 інфікованих коронавірусом на території Луганської області, яка підконтрольна ЗСУ. За добу виявили один новий випадок. 17 хворих лікуються амбулаторно, 13 - госпаталізовані, 3 - одужали.

Тим часом напередодні, 28 квітня, голова Луганської ОВЦА Сергій Гайдай звернувся до Кабміну з проханням пом’якшити режим карантину в області. Аргументував це низькими темпами захворюваності в регіоні. Проте, це може бути пов'язане з недостатнім виявленням випадків захворюваності, а не з відносним благополуччям області. На Луганщині за весь період епідемії COVID-19 в Україні протестували тільки 437 осіб. Це найменше в усій Україні.

Як писали RegioNews раніше, в окупованому російськими військовими Луганську підстанцію "швидкої допомоги” закрили після того, як COVID-19 інфікувалися 12 співробітників.


коронавірус хворі Луганська область
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