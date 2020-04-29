Коронавирус в Украине: пик смертей ожидают через неделю
Национальная академия наук Украины опубликовала прогноз относительно распространения коронавируса и количества смертей от болезни. Ученые опирались на статистику в Польше и Швеции, динамка болезни в которых подобна украинской.
В НАН создали модель на период до 5 мая и озвучили несколько сценариев, которых может ожидать Украина к началу июня, сообщает RegioNews.
Пик новых случаев может прийтись на 2-5 мая, а в период с 3 по 10 мая следует ожидать наибольшего количества смертей от COVID-19 - не менее 12 летальных случаев и примерно 500 новых заболеваний каждый день.
После этого, как считают ученые, болезнь пойдет на спад. Прогнозируемое количество новых инфицированных в сутки сократится до 380, а число смертей - до 9. Впрочем, только до 5 июня. Дело в том, что ослабление карантина может спровоцировать новые вспышки и, соответственно, увеличение смертей.
Сравнение общего количества инфицированных с прогнозированным. Красным обозначены данные, полученные после прогноза
В НАН Украины объяснили, какие из ограничений, наложенных на период карантина, оказались наиболее эффективными. Так, остановка международных путешествий оказалась важнейшим шагом, благодаря этому темпы распространения коронавируса снизились на 37%. Закрытие рабочих мест обеспечило сокращение на 25%. Такая же эффективность и публичных информационных кампаний. Карантин в школах помог снизить темпы эпидемии на 18%. А вот отмена внутренних перевозок и остановка движения общественного транспорта дали лишь по 11%.
Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавірусної инфекции. 250 человек умерли.
В Кабмине заявили, что Украину ожидает адаптивный карантин.
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