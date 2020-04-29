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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
29 квітня 2020, 09:42 7

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження вдалося локалізувати

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29 квітня 2020, 09:42 7
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Тим часом в Житомирській області зафіксовно нові осередки вогню
Фото: ДСНС
Тим часом в Житомирській області зафіксовно нові осередки вогню

Станом на 29 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій локалізували усі осередки пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники здійснюють заходи із гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в місцях, де пройшов вогонь.

Залучено 590 чоловік та 150 одиниць техніки, зокрема 2 вертольоти, якими 28 квітня було здійснено 52 скиди води масою 104 тони.

У Житомирській області пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані, підрозділи ДСНС спільно із працівниками Словечанського лісового господарства продовжують ліквідацію окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

Вдалося локалізувати пожежі і на території Білокоровицького та Олевського лісових господарств. 28 квітня стало відомо про загорання сухої трави та лісового масиву в Олевському районі на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська.

Силами ДСНС надається допомога працівникам Перганського лісництва у гасінні окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

До гасіння пожеж на території області залучено 497 пожежних і 100 одиниць техніки, зокрема 3 літаки АН-32П, якими 28 квітня здійснено 8 скидів води масою 64 тони.

Нагадаємо, пожежі у Чорнобилі почалися на початку квітня. Попри тривалу роботу рятувальників, досі є небезпека виникнення нових пожеж.


пожежа ДСНС Житомирська область Чорнобиль
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