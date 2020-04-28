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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 10:39 14

В Чорнобильській зоні зберігається небезпека виникнення пожеж

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28 квітня 2020, 10:39 14
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Пожежі в найбільш постраждалих районах Житомирської області локалізовані
Фото: ДСНС
Пожежі в найбільш постраждалих районах Житомирської області локалізовані

В Чорнобильській зоні відчуження рятувальники досі займаються локалізацією осередків пожеж на території Луб’янського, Паришівського та Дитятківського лісництв.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

В осередках біля сіл Крива Гора, Рудьки та Буряківка, де пройшов вогонь, досі продовжують тліти пеньки, залишки деревини та торфу на великих площах територій.

Рятувальники облаштовують протипожежні розриви, до гасіння вогню залучено 1133 пожежних та 262 одиниці техніки.

У відомстві додали, що в Чорнобильській зоні продовжує діяти авіація, яка упродовж доби здійснила 30 скидів води загальною масою 60 тон.

У Житомирській області пожежі на території Овруцького району, який найбільше постраждав від стихії, локалізовані.

У Словечанському лісництві пожежні досі гасять окремі осередки тління лісової підстилки, пеньків та деревини.

В Олевському районі на території Білокоровицького та Олевського лісництв сили ДСНС також продовжують гасити осередки, пройдені вогнем.

У області до здійснення протипожежних заходів залучено 329 чоловік та 66 одиниць техніки. Ризик нових пожеж залишається високим.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні, в осередках пройдених вогнем ще тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику.

26 квітня по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру.


пожежа ДСНС Житомирська область Чорнобиль
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