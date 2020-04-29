Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения удалось локализовать

Между тем в Житомирской области зафиксовно новые очаги огня

Фото: ГСЧС

Между тем в Житомирской области зафиксовно новые очаги огня

По состоянию на 29 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали все очаги пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели проводят мероприятия по тушению отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в местах, где прошел огонь.

Привлечены 590 человек и 150 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 28 апреля было осуществлено 52 сбросы воды массой 104 тонны.

В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы, подразделения ГСЧС совместно с работниками Словечанского лесного хозяйства продолжают ликвидацию отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Удалось локализовать пожары и на территории Белокоровицого и Олевского лесных хозяйств. 28 апреля стало известно о возгорании сухой травы и лесного массива в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская.

Силами ГСЧС оказывается помощь работникам Перганского лесничества в тушении отдельных ячеек травяного настила и лесной подстилки.

К тушению пожаров на территории области привлечено 497 пожарных и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П, которыми 28 апреля осуществлено 8 сбросов воды массой 64 тонны.

Напомним, пожары в Чернобыле начались в начале апреля. Несмотря на длительную работу спасателей, до сих пор есть опасность возникновения новых пожаров.