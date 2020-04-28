Венедиктова выразила недовольство акцией протеста под своим домом
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста общественных активистов под ее домом. Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.
Напомним, что возле Офиса президента устроили акцию протеста из-за стремительной передачи в суд дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Активисты начали собираться на Банковой около 19 часов. Они принесли с собой плакаты, файеры и одеяла. Впоследствии активисты двинулись к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, где продолжили протестовать.
"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров. Правозащитники - это совсем про другое. Орган досудебного расследования, отреформированная прокуратура и отформатированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файєрами - это не то. Есть только собственное видение как должно быть, но это также не точно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - отреагировала на акцию Венедиктова.
Стоит отметить, что предпосылками акций протеста стало сообщение СБУ, где заявили о завершении досудебного расследования по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.
В то же время активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк" заявляют, что следственные действия не завершены, и уверены, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова "слила дело"
Ранее по делу об убийстве активистки суды уже вынесли 5 приговоров. В частности организатору Сергею Торбину и его соучастникам: Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Как напомнили в СБУ, им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.
Как известно, недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Перед этим Трепак уверял, что следствие вышло на финишную прямую в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
Так, Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили серной кислотой. Через четыре месяца госпитализации она умерла.
- 16:37 28 апреля Президент подписал закон о земле
- 16:26 28 апреля Львов будет погашать проценты по кредитам предприятий, которые сменили профиль в условиях карантина
- 16:22 28 апреля За руководство налоговой и таможней будут судиться
- 16:20 28 апреля Чиновника КОГА уволили за отказ подписывать договоры о закупке ИВЛ в фиктивных фирм
- 15:56 28 апреля Чиновник Минообороны "провернул" сделку со смазкой на миллион гривен
- 15:43 28 апреля Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
- 08:40 28 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники