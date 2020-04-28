Венедиктова выразила недовольство акцией протеста под своим домом

Под стенами дома главы ОГПУ Ирины Венедиктовой жгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку"

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Под стенами дома главы ОГПУ Ирины Венедиктовой жгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста общественных активистов под ее домом. Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

Напомним, что возле Офиса президента устроили акцию протеста из-за стремительной передачи в суд дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Активисты начали собираться на Банковой около 19 часов. Они принесли с собой плакаты, файеры и одеяла. Впоследствии активисты двинулись к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, где продолжили протестовать.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров. Правозащитники - это совсем про другое. Орган досудебного расследования, отреформированная прокуратура и отформатированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файєрами - это не то. Есть только собственное видение как должно быть, но это также не точно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - отреагировала на акцию Венедиктова.

Стоит отметить, что предпосылками акций протеста стало сообщение СБУ, где заявили о завершении досудебного расследования по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.

В то же время активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк" заявляют, что следственные действия не завершены, и уверены, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова "слила дело"

Ранее по делу об убийстве активистки суды уже вынесли 5 приговоров. В частности организатору Сергею Торбину и его соучастникам: Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Как напомнили в СБУ, им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Как известно, недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Перед этим Трепак уверял, что следствие вышло на финишную прямую в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Так, Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили серной кислотой. Через четыре месяца госпитализации она умерла.