Голова Миколаївської облради заявила про відповідальність ОДА за зараження медиків COVID-19

Станом на 10 ранку 27 квітня в Миколаївській області 32 з 116 хворих COVID-19 - це медичні працівники

Фото: Facebook

Станом на 10 ранку 27 квітня в Миколаївській області 32 з 116 хворих COVID-19 - це медичні працівники

У своєму відеозверненні у Facebook голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко заявила, що виконавча гілка влади – Миколаївська ОДА не забезпечила захист медпрацівників області, передає RegioNews.

Москаленко підкреслила, що жоден з 32 медиків не працює в інфекційному відділенні лікарні.

"Сьогодні майже 30% медпрацівників захворіли коронавірусом в Миколаївській області. І ці медичні працівники не є працівниками інфекційних відділень. Це свідчить про те, що захист наших медпрацівників абсолютно не відпрацьовала наша виконавча гілка влади", - заявила Москаленко.

На думку Вікторії Москаленко, депутати Миколаївської обласної ради виділили гроші на купівлю всіх необхідних засобів захисту для медиків, проте в Миколаївській ОДА "провалила захист медиків".

Варто додати, що сьогодні, 27 квітня Москаленко вирушила в лікарні області щоб перевірити, чи надійшли гроші з обласного бюджету і чи проведені закупівлі дезінфікуючих засобів та масок.

Як і вчора анонсувала, виїхала з робочими поїздками до наших лікарень! Слідкуйте за подіями! Гарного дня! Смачної кави Опубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 26 квітня 2020 р.

Опубліковано Вікторією Москаленко Понеділок, 27 квітня 2020 р.