Голова Миколаївської облради заявила про відповідальність ОДА за зараження медиків COVID-19
У своєму відеозверненні у Facebook голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко заявила, що виконавча гілка влади – Миколаївська ОДА не забезпечила захист медпрацівників області, передає RegioNews.
Москаленко підкреслила, що жоден з 32 медиків не працює в інфекційному відділенні лікарні.
"Сьогодні майже 30% медпрацівників захворіли коронавірусом в Миколаївській області. І ці медичні працівники не є працівниками інфекційних відділень. Це свідчить про те, що захист наших медпрацівників абсолютно не відпрацьовала наша виконавча гілка влади", - заявила Москаленко.
На думку Вікторії Москаленко, депутати Миколаївської обласної ради виділили гроші на купівлю всіх необхідних засобів захисту для медиків, проте в Миколаївській ОДА "провалила захист медиків".
Опубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 26 квітня 2020 р.
Варто додати, що сьогодні, 27 квітня Москаленко вирушила в лікарні області щоб перевірити, чи надійшли гроші з обласного бюджету і чи проведені закупівлі дезінфікуючих засобів та масок.
Як і вчора анонсувала, виїхала з робочими поїздками до наших лікарень! Слідкуйте за подіями! Гарного дня! Смачної кавиОпубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 26 квітня 2020 р.
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