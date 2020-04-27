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27 квітня 2020, 12:27 13

Голова Миколаївської облради заявила про відповідальність ОДА за зараження медиків COVID-19

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27 квітня 2020, 12:27 13
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Станом на 10 ранку 27 квітня в Миколаївській області 32 з 116 хворих COVID-19 - це медичні працівники
Фото: Facebook
Станом на 10 ранку 27 квітня в Миколаївській області 32 з 116 хворих COVID-19 - це медичні працівники

У своєму відеозверненні у Facebook голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко заявила, що виконавча гілка влади – Миколаївська ОДА не забезпечила захист медпрацівників області, передає RegioNews.

Москаленко підкреслила, що жоден з 32 медиків не працює в інфекційному відділенні лікарні.

"Сьогодні майже 30% медпрацівників захворіли коронавірусом в Миколаївській області. І ці медичні працівники не є працівниками інфекційних відділень. Це свідчить про те, що захист наших медпрацівників абсолютно не відпрацьовала наша виконавча гілка влади", - заявила Москаленко.

На думку Вікторії Москаленко, депутати Миколаївської обласної ради виділили гроші на купівлю всіх необхідних засобів захисту для медиків, проте в Миколаївській ОДА "провалила захист медиків".

Варто додати, що сьогодні, 27 квітня Москаленко вирушила в лікарні області щоб перевірити, чи надійшли гроші з обласного бюджету і чи проведені закупівлі дезінфікуючих засобів та масок.

Як і вчора анонсувала, виїхала з робочими поїздками до наших лікарень! Слідкуйте за подіями! Гарного дня! Смачної кави

Опубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 26 квітня 2020 р.

Опубліковано Вікторією Москаленко Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Опубліковано Вікторією Москаленко Понеділок, 27 квітня 2020 р.


коронавірус карантин Миколаївська ОДА Вікторія Москаленко Стаднік Олександр
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