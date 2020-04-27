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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 квітня 2020, 13:44 17

Минулої доби від коронавіруса померло двоє харків’ян

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27 квітня 2020, 13:44 17
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Наразі 196 випадків підтверджено, серед хворих є маленька дівчинка двох років, троє військовослужбовців та більше 50 медиків
Фото: pexels
Наразі 196 випадків підтверджено, серед хворих є маленька дівчинка двох років, троє військовослужбовців та більше 50 медиків

У Харківській області, станом на 27 квітня, зареєстровано 49 нових випадків захворювання на COVID-19, нажаль двоє померло. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Харківської ОДА Олексія Кучера.

Серед 196 хворих по області - 53 медики (і медичні сестри, і санітари, і лікарі) – працівники Харківської міської клінічної лікарні №13, Обласної клінічної лікарні, Центру екстреної невідкладної допомоги та медицини катастроф, Харківської міської поліклініки №25, Валківської ЦРЛ, Ізюмської ЦМЛ Піщанської Богоматері, Зміївської ЦРЛ, Туберкульознього санаторію Володимирський, Інституту патології хребта та суглобів ім. Сітенко, Обласної психіатричної лікарні № 1, Вовчанської ЦРЛ, Харківської міської поліклініки №21, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, МКБЛ №25 ХМР.

"Наймолодшій захворілій – усього 2 рочки. Дівчинка перебуває на самоізоляції окремо від мами(у якої підтверджений COVID-19). Дитина під наглядом педіатра, стан задовільний, скарг немає", - повідомив очільник ОДА.

Усього з підтверджених випадків 85 осіб госпіталізовано, 94 на самоізоляції. Двоє госпіталізованих хворих підключені до апаратів ШВЛ.

Варто додати, що за останню добу двоє людей з підтвердженим коронавірусом померло – харків’яни 37 та 68 років. В обидвох були супутні захворювання, зокрема, токсичний гепатит. Раніше від коронавіруса в області померло ще двоє людей.


коронавірус карантин Кучер Олексій Харківська область
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