Прикарпаття: 761 людина інфікована COVID-19, 47 летальних випадків
В Івано-Франківській області найвищий показник смертності в Україні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
В Івано-Франківській області зафіксовано 761 випадок інфікування, повідомляють про 47 померлих.
Найбільше хворих в Івано-Франківську - 199. Тут також зафіксована найвища кількість смертей.
Високі показники захворюваності у Калуському районі - 108, Надвірнянському - 102, Тисменицькому - 59, Рожнятівському - 39, Галицькому - 38, Тлумацькому - 34.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважує, що в області зросла оперативність проведення ПЛР-діагностики. На результати чекає 138 пацієнтів. Це менше, аніж зазвичай.
Загалом, 83 франківця госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, до міських стаціонарів з підозрою - 244, у дитячій лікарні - 3, обласному фтизіопульмонологічному центрі - 32. За вихідні один пацієнт помер. За останню добу в області підтвердили 30 випадків.
ТЕНДЕНЦІЇ ВСЕЛЯЮТЬ НАДІЮ #карантин_ІФ Хочу почати з деякого позитиву. Суттєво покращилася оперативність проведення...Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 27 квітня 2020 р.
В Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
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