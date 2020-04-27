У Києві 1220 хворих коронавірусом, за добу виявили 32 нових випадки

За добу COVID-19 захворіли двоє медиків, одна людина померла

Фото: КМДА

За добу COVID-19 захворіли двоє медиків, одна людина померла

Станом на 27 квітня у Києві лабораторно підтвердили 1220 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, з них двоє - медики.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, упродовж минулої доби виявили ще 32 хворих, один летальний випадок. Загалом в столиці від коронавірусу померли 23 людини.

За словами Кличка, захворіли 11 жінок віком від 25 до 68 років, а також 21 чоловік віком від 18 до 71 років. З них 20 семінаристів з Києво-Печерської Лаври.

Один пацієнт потрапив до Олександрівської лікарні, інші перебувають на самоізоляції під контролем медиків.

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Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом.