У Києві 1220 хворих коронавірусом, за добу виявили 32 нових випадки
Станом на 27 квітня у Києві лабораторно підтвердили 1220 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, з них двоє - медики.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, упродовж минулої доби виявили ще 32 хворих, один летальний випадок. Загалом в столиці від коронавірусу померли 23 людини.
За словами Кличка, захворіли 11 жінок віком від 25 до 68 років, а також 21 чоловік віком від 18 до 71 років. З них 20 семінаристів з Києво-Печерської Лаври.
Один пацієнт потрапив до Олександрівської лікарні, інші перебувають на самоізоляції під контролем медиків.
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Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом.
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