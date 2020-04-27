На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалася 5-річна дитина

Неспокійно минула доба у Кропивницькому та Кіровоградській області: там зафіксували новий випадок смерті від коронавірусу та підтвердили COVID-19 у дитини

Фото: Pixabay

Неспокійно минула доба у Кропивницькому та Кіровоградській області: там зафіксували новий випадок смерті від коронавірусу та підтвердили COVID-19 у дитини

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь на особистій Facebook-сторінці, передають RegioNews. За 26 квітня медики виявили 14 нових випадків атипової пневмонії у мешканців Кропивницького. Серед них - 5-річна дівчинка та двоє медпрацівників: 27-річна медсестра з Центральної міської лікарні й 54-річний лікар з обласної лікарні. Також стало відомо про нову смерть від атипової пневмонії. У Центральній міській лікарні в Кропивницькому померла 70-річна жінка. Загалом станом на 27 квітня у Кіровоградській області підтверджено 337 випадків захворювання на коронавірус. 54 людини одужали, 17 людей померли. Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 392 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, зокрема 28 випадків у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 82 особи. Одужали за добу 24 особи. Померли 11 осіб. Як писали RegioNews раніше, 23 квітня Кіровоградська область встановила антирекорд - за добу там виявили 25 COVID-позитивних українців.

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