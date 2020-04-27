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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 12:07 8

На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалася 5-річна дитина

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27 квітня 2020, 12:07 8
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Неспокійно минула доба у Кропивницькому та Кіровоградській області: там зафіксували новий випадок смерті від коронавірусу та підтвердили COVID-19 у дитини
Фото: Pixabay
Неспокійно минула доба у Кропивницькому та Кіровоградській області: там зафіксували новий випадок смерті від коронавірусу та підтвердили COVID-19 у дитини

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь на особистій Facebook-сторінці, передають RegioNews.

За 26 квітня медики виявили 14 нових випадків атипової пневмонії у мешканців Кропивницького. Серед них - 5-річна дівчинка та двоє медпрацівників: 27-річна медсестра з Центральної міської лікарні й 54-річний лікар з обласної лікарні.

Також стало відомо про нову смерть від атипової пневмонії. У Центральній міській лікарні в Кропивницькому померла 70-річна жінка.

Загалом станом на 27 квітня у Кіровоградській області підтверджено 337 випадків захворювання на коронавірус. 54 людини одужали, 17 людей померли.

Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 392 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, зокрема 28 випадків у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 82 особи. Одужали за добу 24 особи. Померли 11 осіб.

Як писали RegioNews раніше, 23 квітня Кіровоградська область встановила антирекорд - за добу там виявили 25 COVID-позитивних українців.


коронавірус діти хворі смерті Кропивницький Кіровоградська область
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