В Киеве 1220 больных коронавирусом, за сутки обнаружили 32 новых случая
По состоянию на 27 апреля в Киеве лабораторно подтвердили 1220 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них двое - медики.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки обнаружили еще 32 больных, один летальный случай. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека.
По словам Кличка, заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет, а также 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 лет. Из них 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры.
Один пациент попал в Александровскую больницу, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.
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Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.
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