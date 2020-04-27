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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 12:33 30

В Киеве 1220 больных коронавирусом, за сутки обнаружили 32 новых случая

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27 апреля 2020, 12:33 30
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За сутки COVID-19 заболели двое медиков, один человек умер
Фото: КГГА
За сутки COVID-19 заболели двое медиков, один человек умер

По состоянию на 27 апреля в Киеве лабораторно подтвердили 1220 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них двое - медики.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки обнаружили еще 32 больных, один летальный случай. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека.

По словам Кличка, заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет, а также 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 лет. Из них 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры.

Один пациент попал в Александровскую больницу, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

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Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заболевания коронавирусом.


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