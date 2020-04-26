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26 квітня 2020, 10:47 22

Сьогодні 34-ті роковини Чорнобильської трагедії: загиблих вшановують онлайн

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26 квітня 2020, 10:47 22
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Міжнародна акція-флешмоб "Chornobyl.34. Запали свою свічку", присвячена річниці аварії на Чорнобильській АЕС, відбувається онлайн
Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
Міжнародна акція-флешмоб "Chornobyl.34. Запали свою свічку", присвячена річниці аварії на Чорнобильській АЕС, відбувається онлайн

Про це напередодні повідомили організатори акції у Facebook, пише RegioNews.

"Цього року акція-флешмоб "Chornobyl.34. Запали свою свічку" буде особливою, адже вона пройде повністю онлайн. 26 квітня 2020 року о 1.23 ночі ми запалимо 34 свічки у с. Дитятки - в місці, яке всі відвідувачі Чорнобиля знають як своєрідний "портал" у Зону відчуження. На сторінці акції ми транслюватимемо це наживо", - йдеться у повідомленні.

За словами голови громадської ради при Державному агентстві з управління Зоною відчуження Олександра Сироти, цьогоріч офіційні заходи у Зоні відчуження не проводитимуться у зв'язку з дією обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

"Наскільки мені відомо, жодних офіційних заходів не планується", - сказав Сирота у інтерв'ю "Громадському телебаченню".


Чорнобиль АЕС загиблі трагедія пам'ятник
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