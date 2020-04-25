В Обухівському районі триває ліквідація пожежі трав’яного настилу та очерету

Вогнем знищено три господарчі будівлі і два будинки

Фото: facebook: MNS.GOV.UA

Вогнем знищено три господарчі будівлі і два будинки

Рятувальники продовжують гасити пожежі трав'яного настилу та очерету в Обухівському районі Києва, повідомила прес-служба ДСНС, передає RegioNews.

"25 квітня поблизу с. Старі Безрадичі Обухівського району виникла пожежа трав’яного настилу та очерету на площі близько 20 Га, з подальшим розповсюдженням, внаслідок сильного вітру, на будівлі” - йдеться у повідомленні.

Станом на 17:30 продовжується гасіння пожежі. Вогнем знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.

До гасіння залучено 23 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялось раніше, 25 квітня нова пожежа спалахнула на Житомирщині спалахнула. Гасили рятівники окремі осередки трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.