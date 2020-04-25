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25 квітня 2020, 19:08 3

В Обухівському районі триває ліквідація пожежі трав’яного настилу та очерету

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25 квітня 2020, 19:08 3
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Вогнем знищено три господарчі будівлі і два будинки
Фото: facebook: MNS.GOV.UA
Вогнем знищено три господарчі будівлі і два будинки

Рятувальники продовжують гасити пожежі трав'яного настилу та очерету в Обухівському районі Києва, повідомила прес-служба ДСНС, передає RegioNews.

"25 квітня поблизу с. Старі Безрадичі Обухівського району виникла пожежа трав’яного настилу та очерету на площі близько 20 Га, з подальшим розповсюдженням, внаслідок сильного вітру, на будівлі” - йдеться у повідомленні.

Станом на 17:30 продовжується гасіння пожежі. Вогнем знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.

До гасіння залучено 23 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялось раніше, 25 квітня нова пожежа спалахнула на Житомирщині спалахнула. Гасили рятівники окремі осередки трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.


Київська область пожежа ДСНС екологія
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