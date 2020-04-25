На Житомирщині спалахнула нова пожежа - ДСНС
Наразі там триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
"23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву”, - йдеться у повідомленні.
Гасять пожежу 163 чоловіка та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки, в тому числі три літаки та один вертоліт, якими 24 квітня здійснено три скиди – 24 т води.
Також у відомстві повідомляють, що пожежі у лісових масивах Овруцького району Житомирщини локалізовані. Надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах.
У Зоні відчуження та безумовного відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
Нагадаємо, керівник Житомирської ОДА Віталій Бунечко заявив, що мешканці згорілих сіл Овруцького району, які через масштабну лісову пожежу залишилися без даху над головою, повністю забезпечені одягом та харчами.
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