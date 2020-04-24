На Київщині коронавірус зафіксували у ще двох гуртожитках
Про це в ході брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови КОДА Василь Володін, передає RegioNews.
За його словами, у Гостомелі коронавірусом захворів військовослужбовець Національної гвардії, який разом із сім’єю проживає в гуртожитку.
Хворобу виявили під час планової перевірки. Зараз він в інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні. У членів його сім'ї взяли необхідні аналізи, - розповів Володін.
Ще один випадок зафіксували у селі Петропавлівське Бориспільського району, де проживає із родиною інфікована медпрацівниця.
За словами чиновника, у всіх мешканців взяли зразки на ПЛР-тест, в обох гуртожитках триває санітарна обробка.
Він також зазначив, що у гуртожитку міста Вишневе Київської області 239 осіб перебувають на ізоляції, підтверджено 78 випадків захворювання, з них двоє людей померли, 4 хворих забрали до лікарні.
Тільки у 10 осіб проявились клінічні ознаки перебігу хвороби, у решти немає ознак захворювання.
Нагадаємо, 21 квітня у Вишневому в гуртожитку коронавірус COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих.
Як повідомлялось раніше, у місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавірусу.
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