На Київщині коронавірус зафіксували у ще двох гуртожитках

24 квітня у ще двох гуртожитках Київської області було виявлено хворих коронавірусом COVID-19

Фото: Нацполіція

24 квітня у ще двох гуртожитках Київської області було виявлено хворих коронавірусом COVID-19

Про це в ході брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови КОДА Василь Володін, передає RegioNews.

За його словами, у Гостомелі коронавірусом захворів військовослужбовець Національної гвардії, який разом із сім’єю проживає в гуртожитку.

Хворобу виявили під час планової перевірки. Зараз він в інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні. У членів його сім'ї взяли необхідні аналізи, - розповів Володін.

Ще один випадок зафіксували у селі Петропавлівське Бориспільського району, де проживає із родиною інфікована медпрацівниця.

За словами чиновника, у всіх мешканців взяли зразки на ПЛР-тест, в обох гуртожитках триває санітарна обробка.

Він також зазначив, що у гуртожитку міста Вишневе Київської області 239 осіб перебувають на ізоляції, підтверджено 78 випадків захворювання, з них двоє людей померли, 4 хворих забрали до лікарні.

Тільки у 10 осіб проявились клінічні ознаки перебігу хвороби, у решти немає ознак захворювання.

Нагадаємо, 21 квітня у Вишневому в гуртожитку коронавірус COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих.

Як повідомлялось раніше, у місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавірусу.