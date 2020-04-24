15:48  24 квітня
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
16:12  24 квітня
На Київщині коронавірус зафіксували у ще двох гуртожитках
11:27  24 квітня
Засновник "B2B Jewelry" зареєстрував власну політичну партію
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 16:12 18

На Київщині коронавірус зафіксували у ще двох гуртожитках

Читайте также
на русском языке
24 квітня 2020, 16:12 18
Читайте также на русском языке
24 квітня у ще двох гуртожитках Київської області було виявлено хворих коронавірусом COVID-19
Фото: Нацполіція
24 квітня у ще двох гуртожитках Київської області було виявлено хворих коронавірусом COVID-19

Про це в ході брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови КОДА Василь Володін, передає RegioNews.

За його словами, у Гостомелі коронавірусом захворів військовослужбовець Національної гвардії, який разом із сім’єю проживає в гуртожитку.

Хворобу виявили під час планової перевірки. Зараз він в інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні. У членів його сім'ї взяли необхідні аналізи, - розповів Володін.

Ще один випадок зафіксували у селі Петропавлівське Бориспільського району, де проживає із родиною інфікована медпрацівниця.

За словами чиновника, у всіх мешканців взяли зразки на ПЛР-тест, в обох гуртожитках триває санітарна обробка.

Він також зазначив, що у гуртожитку міста Вишневе Київської області 239 осіб перебувають на ізоляції, підтверджено 78 випадків захворювання, з них двоє людей померли, 4 хворих забрали до лікарні.

Тільки у 10 осіб проявились клінічні ознаки перебігу хвороби, у решти немає ознак захворювання.

Нагадаємо, 21 квітня у Вишневому в гуртожитку коронавірус COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих.

Як повідомлялось раніше, у місті Вишневе під Києвом підрозділи Національної гвардії та військові забезпечують громадський порядок навколо гуртожитку, у якому зафіксували спалах коронавірусу.


коронавірус карантин гуртожиток Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб
24 квітня 2020, 15:00
Кличко: у столиці більше 1100 хворих на коронавірус
24 квітня 2020, 13:51
Коронавірус виявили у жіночому монастирі де розташована резиденція митрополита Онуфрія
24 квітня 2020, 13:25
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »