Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб

Чотири населені пункти області визнали осередками спалаху інфекційної хвороби

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Чотири населені пункти області визнали осередками спалаху інфекційної хвороби

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Учора ПЛР-тестуванням підтверджено коронавірус у жителя Чернігова. Це чоловік, дружину якого з діагнозом коронавірус госпіталізовано раніше. 13 квітня він повернувся із Російської Федерації через пункт пропуску "Бачівськ” у Сумській області. Чоловік на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

Коронавірус підтверджено у хворої із села Журавка Варвинського району. Лікувалась в інфекційному відділенні Прилуцької міської лікарні. Жінка померла вчора від ускладнення.

Її чоловік госпіталізований до цієї ж лікарні. У нього діагностовано коронавірус, отримує відповідне лікування.

ПЛР-тестуванням підтверджено коронавірус у медика із Варви, вона вдома, лікується амбулаторно.

Коронавірус виявлено у жінки, яка лікувалась із пневмонією у Носівській ЦРЛ. Хвору переведуть у Ніжинську міську лікарню. Працівники лабораторного центру розслідують всі обставини інфікування, встановлюють всіх контактних осіб, їм проведуть ПЛР-тестування.

На сьогодні в області 22 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Два випадки – летальні.

Четверо одужали і виписані із лікарень.

На позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС визнали три населені пункти області осередками спалаху інфекційної хвороби: село Буда Корюківського району, село Красносільське Борзнянського району, місто Чернігів. Поновлено статус осередку інфекційної хвороби щодо села Комарівка Борзнянського району.