В Киевской области коронавирус зафиксировали в еще двух общежитиях
Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя КОГА Василий Володин, передает RegioNews.
По его словам, в Гостомеле коронавирусом заболел военнослужащий Национальной гвардии, который вместе с семьей проживает в общежитии.
Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы, - рассказал Володин.
Еще один случай зафиксировали в селе Петропавловское Бориспольского района, где проживает с семьей инфицированная медработница.
По словам чиновника, у всех жителей взяли образцы на ПЦР-тест, в обоих общежитиях продолжается санитарная обработка.
Он также отметил, что в общежитии города Вишневое Киевской области 239 человек находятся на изоляции, подтверждено 78 случаев заболевания, из них два человека умерли, 4 больных забрали в больницу.
Только у 10 человек проявились клинические признаки течения болезни, у остальных нет признаков заболевания.
Напомним, 21 апреля в Вишневом в общежитии коронавирус COVID-19 обнаружили у 38 человек, среди них дети и двое умерших.
Как сообщалось ранее, в городе Вишневое под Киевом подразделения Национальной гвардии и военные обеспечивают общественный порядок вокруг общежития, в котором зафиксировали вспышку коронавируса.
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