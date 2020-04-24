В Киевской области коронавирус зафиксировали в еще двух общежитиях

24 апреля во еще двух общежитиях Киевской области были обнаружены больные коронавирусом COVID-19

Фото: Нацполиция

24 апреля во еще двух общежитиях Киевской области были обнаружены больные коронавирусом COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя КОГА Василий Володин, передает RegioNews.

По его словам, в Гостомеле коронавирусом заболел военнослужащий Национальной гвардии, который вместе с семьей проживает в общежитии.

Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы, - рассказал Володин.

Еще один случай зафиксировали в селе Петропавловское Бориспольского района, где проживает с семьей инфицированная медработница.

По словам чиновника, у всех жителей взяли образцы на ПЦР-тест, в обоих общежитиях продолжается санитарная обработка.

Он также отметил, что в общежитии города Вишневое Киевской области 239 человек находятся на изоляции, подтверждено 78 случаев заболевания, из них два человека умерли, 4 больных забрали в больницу.

Только у 10 человек проявились клинические признаки течения болезни, у остальных нет признаков заболевания.

Напомним, 21 апреля в Вишневом в общежитии коронавирус COVID-19 обнаружили у 38 человек, среди них дети и двое умерших.

Как сообщалось ранее, в городе Вишневое под Киевом подразделения Национальной гвардии и военные обеспечивают общественный порядок вокруг общежития, в котором зафиксировали вспышку коронавируса.