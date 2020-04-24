Кличко: у столиці більше 1100 хворих на коронавірус

За минулу добу у Києві коронавірус підтвердили ще в 63 осіб, серед яких 3 медика

Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу у Києві коронавірус підтвердили ще в 63 осіб, серед яких 3 медика

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час прес-конференції, передає RegioNews.

Загалом у столиці 1122 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Так, серед тих, що захворіли: 22 жінки віком від 21 до 82 років і 35 чоловіків від 18 до 87 років. А також 6 хлопчиків віком від 6 до 14 років. До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За словами мера Києва, за минулу добу одужало 8 людей. Загалом за цей час коронавірус подолали 53 мешканця Києва.

"Дев’ять осіб, у яких за минулу добу підтвердили діагноз коронавірус, – священнослужителі. П’ятеро – з Києво-Печерської Лаври. Троє – з Покровського Голосіївського монастиря. Та одна особа – з жіночого монастиря Святого Пантелеймона. Нагадаю, що три з київських монастирів закриті на карантин через спалах хвороби в них. Це: Києво-Печерська Лавра, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.