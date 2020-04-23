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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 18:53 11

На Донбасі зафіксовано 10 обстрілів, двоє військових поранені

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23 квітня 2020, 18:53 11
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Упродовж доби в зоні проведення ООС противник 10 разів порушив режим припинення вогню, українські бійці вели вогонь у відповідь
Фото: flickr
Упродовж доби в зоні проведення ООС противник 10 разів порушив режим припинення вогню, українські бійці вели вогонь у відповідь

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Позиції біля Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького російські найманці обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, обстріли велися і в районі Старогнатівки.

Неспокійно було в районі Новомихайлівки, там зафіксовано два обстріли із гранатометів, а біля Павлополя противник застосував великокаліберні кулемети.

Найбільш інтенсивний вогонь вівся поблизу населеного пункту Оріхове, там окупанти застосовували міномети калібру 82 мм. Двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Поранених доставили до госпіталю, їм надано медичну допомогу. Із наявного озброєння наші військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях загарбників, втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаэмо, за минулу добу 22 квітня збройні формування РФ порушили режим тиші та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.


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