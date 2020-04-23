На Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, двое военных ранены
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Позиции у Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого российские наемники обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, обстрелы велись и в районе Старогнатовки.
Неспокойно было в районе Новомихайловки, там зафиксировано два обстрела из гранатометов, а у Павлополя противник применил крупнокалиберные пулеметы.
Наиболее интенсивный огонь велся вблизи населенного пункта Орехово, там оккупанты применяли минометы калибра 82 мм. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
Раненых доставили в госпиталь, им оказана медицинская помощь. Из имеющегося вооружения наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям захватчиков, потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки 22 апреля вооруженные формирования РФ нарушили режим тишины и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.
- 22:15 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 22:10 23 апреля Россия хочет передать "гумконвой" для больных в Лавре
- 21:43 23 апреля Саакашвили пообещал не конфликтовать с Аваковым
- 21:17 23 апреля В Киеве ожидают пик заболеваемости коронавирусом в начале мая
- 20:32 23 апреля В Житомирской области есть угроза нового масштабного пожара
- 19:40 23 апреля Мэра Ивано-Франковска вызвали на допрос
- 22:15 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева