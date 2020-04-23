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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 апреля 2020, 18:53 11

На Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, двое военных ранены

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23 апреля 2020, 18:53 11
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В течение суток в зоне проведения ООС противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, украинские бойцы вели ответный огонь
Фото: flickr
В течение суток в зоне проведения ООС противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, украинские бойцы вели ответный огонь

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Позиции у Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого российские наемники обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, обстрелы велись и в районе Старогнатовки.

Неспокойно было в районе Новомихайловки, там зафиксировано два обстрела из гранатометов, а у Павлополя противник применил крупнокалиберные пулеметы.

Наиболее интенсивный огонь велся вблизи населенного пункта Орехово, там оккупанты применяли минометы калибра 82 мм. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Раненых доставили в госпиталь, им оказана медицинская помощь. Из имеющегося вооружения наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям захватчиков, потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки 22 апреля вооруженные формирования РФ нарушили режим тишины и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.


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