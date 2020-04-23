В зоні ООС зафіксовано вісім обстрілів, втрат немає

За минулу добу 22 квітня збройні формування РФ порушили режим тиші та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

За минулу добу 22 квітня збройні формування РФ порушили режим тиші та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Бойовики застосували проти українських військових заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували сім обстрілів з боку окупаційних військ.

Бой відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по наших захисниках поблизу Мар’їнки, Богданівки та Красногорівки.

З напрямку населеного пункту Саханка противник випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного, а захисників Лебединського обстріляв з гранатометів різних систем.

Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, упродовж доби 22 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано шість обстрілів українських позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також повідомлялося, що з 21 квітня Донецьку область закрили для в'їзду та виїзду згідно з наказом командувача ООС.