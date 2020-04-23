Нацрада призначила "112 Україна” позапланову перевірку
Про це повідомили в пресслужбі Нацради, передає RegioNews.
Регулятор виявив, що 19 квітня 2020 року телеканал "112 Україна” демонстрував російський анімаційний фільм "Незвичайна подорож Серафими” за участі російського актора Михайлова Олександра, прізвище якого внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Також телеканал оприлюднив заяву щодо ситуації, у якій зазначили, що це "далеко не перший показ цього мультфільму в Україні".
"Національна рада перевірить діяльність телеканалу "112 Україна” на наявність відповідних порушень після закінчення карантину та в разі їх підтвердження ухвалить до ліцензіата рішення, передбачене чинним законодавством”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ввела заборону на ретрансляцію на території України каналів "Єврокіно", "Зоопарк" і "Топшоп ТВ".
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