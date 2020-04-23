Нацсовет назначил "112 Украина” внеплановую проверку

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина” за трансляцию мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы” с запрещенным актером

Фото: 112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина” за трансляцию мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы” с запрещенным актером

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета, передает RegioNews.

Регулятор обнаружил, что 19 апреля 2020 года телеканал "112 Украина” демонстрировал российский анимационный фильм "Необыкновенное путешествие Серафимы” с участием российского актера Александра Михайлова, фамилия которого внесена в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также телеканал обнародовал заявление относительно ситуации, в которой отметили, что это "далеко не первый показ этого мультфильма в Украине".

"Национальный совет проверит деятельность телеканала "112 Украина” на наличие соответствующих нарушений после окончания карантина и в случае их подтверждения примет до лицензиата решение, предусмотренное действующим законодательством”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ввел запрет на ретрансляцию на территории Украины каналов "Еврокино", "Зоопарк" и "Топшоп ТВ".