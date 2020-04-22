На Донбасі зафіксовно шість обстрілів, втрат серед сил ООС немає

Упродовж доби 22 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано шість обстрілів українських позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

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Упродовж доби 22 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано шість обстрілів українських позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Богданівки та Лебединського російські найманці випустили 5 мін із мінометів калібру 82 мм. Після обіду оборонці Павлополя та Авдіївки були обстріляні із гранатометів та кулеметів.

Неподалік населеного пункту Оріхове позиції Збройних сил були обстріляні із автоматичних станкових гранатометів. Українська армія вела вогонь у відповідь.

Втрат серед військових сил ООС внаслідок ворожих обстрілів не було. Втрати противника уточнюються.

Також зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил випадків захворювання коронавірусом не зафіксовано, вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні ООС бойовики 7 разів порушували режим тиші із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Також повідомлялося, що з 21 квітня Донецьку область закрили для в'їзду та виїзду згідно з наказом командувача ООС.