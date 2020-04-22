Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі до кінця каденції

На думку Володимира Зеленського, війна на Донбасі закінчиться ще до кінця його перебування на посту президента України

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На думку Володимира Зеленського, війна на Донбасі закінчиться ще до кінця його перебування на посту президента України

Як повідомляє "РБК-Україна", про це йдеться у фільмі "Рік президентства Зеленського", передає RegioNews.

Зеленський вважає, що йому вдасться до завершення каденції завершити війну на Донбасі.

"Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік", - сказав він.

За словами глави держави, у випадку, коли мінський процес не буде працювати, українська сторона буде змінювати тактику.

"Ми до цього готові - рік ще не пройшов", - додав він.

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року виповнився рік із часу проведення знаменитих дебатів на стадіоні Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Тоді Зеленський поставив Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними.

19 квітня 2019-го року Володимир Зеленський виступив на дебатах на стадіоні проти чинного президента Петра Порошенка. Зеленський поставив Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними

Однак як написав у свожму блозі відомий журналіст Юрій Бутусов, більшість проблем, які озвучував Зеленський у своїх запитаннях, упродовж року його перебування на посаді не були вирішені, а деякі навіть поглибилися.