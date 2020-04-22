У "ЛНР” чоловіка кинули за ґрати на 12 років за "шпигунство”

На тимчасово окупованій російськими військами території Луганської області бойовики запроторили за ґрати на 12 років містянина, якого звинуватили у співпраці з СБУ

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На тимчасово окупованій російськими військами території Луганської області бойовики запроторили за ґрати на 12 років містянина, якого звинуватили у співпраці з СБУ

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію у підконтрольних сепаратистам ЗМІ. У місця позбавлення волі потрапив мешканець Алчевська. Підконтрольний РФ суд звинуватив чоловіка у тому, що він співпрацював із СБУ. Нібито, три роки, починаючи з квітня 2016, за завданням силовиків збирав інформацію, яка могла "зашкодити республіці”. За надуманими звинуваченнями українця засудили до 12 років позбавлення волі. Його ім'я та прізвище бойовики не розголошують. Як передавали RegioNews, троє чоловіків, яких 16 квітня мали обміняти на українських бранців та повернути на тимчасово окуповану територію Луганщини, відмовилися повертатися до так званої "ЛНР”.

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