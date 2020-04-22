В зоні ООС бойовики 7 разів порушували режим тиші

Противник обстріляв позиції українських військ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем

Фото: flickr

Противник обстріляв позиції українських військ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем

Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що обстріли зафіксували біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове. Також вогонь противника вівся у напрямку Старогнатівки та неподалік Красногорівки.

По опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Неподалік Луганського противник застосував міномет 82-го калібру – 14 мін, а також станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

"Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було”, - йдеться у повідомленні штабу.

Також розвідка ООС доповіла, що 21 квітня українські підрозділи знищили двох російських найманців.

Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС із 120-мм мінометів. Втрат серед українських військових немає.