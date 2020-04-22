20:54  21 квітня
Великодні служби можуть стати причиною продовження карантину
13:12  21 квітня
Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
17:56  21 квітня
Петиція за відставку Єрмака майже набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2020, 08:31 7

В зоні ООС бойовики 7 разів порушували режим тиші

Читайте также
на русском языке
22 квітня 2020, 08:31 7
Читайте также на русском языке
Противник обстріляв позиції українських військ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем
Фото: flickr
Противник обстріляв позиції українських військ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем

Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що обстріли зафіксували біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове. Також вогонь противника вівся у напрямку Старогнатівки та неподалік Красногорівки.

По опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Неподалік Луганського противник застосував міномет 82-го калібру – 14 мін, а також станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

"Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було”, - йдеться у повідомленні штабу.

Також розвідка ООС доповіла, що 21 квітня українські підрозділи знищили двох російських найманців.

Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС із 120-мм мінометів. Втрат серед українських військових немає.


ООС Донбас війна бойовики обстріл
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС із 120-мм мінометів
21 квітня 2020, 18:30
На Донбасі загинув офіцер ЗСУ: фото й подробиці
21 квітня 2020, 13:30
Доба на Донбасі: один український військовий загинув, четверо поранені
21 квітня 2020, 08:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 21:48
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Зеленський назвав умови послаблення карантину
17 квітня 2020, 22:17
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Ірина Медушевська
Михайло Ткач
Всі блоги »
Передвиборче засівання, або Чим полтавські політики годують електорат
22 квітня 2020, 12:00
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »