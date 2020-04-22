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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 апреля 2020, 20:37 10

На Донбассе зафиксовно шесть обстрелов, потерь среди сил ООС нет

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22 апреля 2020, 20:37 10
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В течение суток 22 апреля в зоне проведения ООС зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Фото: flickr
В течение суток 22 апреля в зоне проведения ООС зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Богдановки и Лебединского российские наемники выпустили 5 мин с минометов калибра 82 мм. После обеда защитники Павлополя и Авдеевки были обстреляны из гранатометов и пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Орехово позиции Вооруженных сил были обстреляны из автоматических станковых гранатометов. Украинская армия вела ответный огонь.

Потерь среди военных сил ООС в результате вражеских обстрелов не было. Потери противника уточняются.

Также отмечается, что среди личного состава Объединенных сил случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС боевики 7 раз нарушали режим тишины из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Также сообщалось, что с 21 апреля Донецкую область закрыли для въезда и выезда согласно приказу командующего ООС.


АТО ООС война Донбасс обстрел
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