Бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС із 120-мм мінометів

У вівторок, 21 березня проросійські бойовики вкотре наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

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У вівторок, 21 березня проросійські бойовики вкотре наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що в районі Кримського та Новотошківського по позиціях Збройних сили України ворог випустив 8 мін із мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед українських військових немає. Об’єднані сили вели вогонь у відповідь, в результаті рішучих та ефективних дій ворожі обстріли було припинено. Втрати противника уточнюються.

"На ділянках розведення військ ситуація залишається стабільною. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі один український військовий загинув, четверо були поранені. Ворог 13 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.